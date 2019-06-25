"Наши европейские партнеры нас не услышали". Зеленский рассказал, как уговаривал Макрона и Меркель не возвращать РФ в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с Президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - написал Владимир Зеленскрий.
Он выразил благодарность украинской парламентской делегации и дружественным национальным делегациям, которые "мужественно боролись до конца".
"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - добавил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что хочет увидеть, как ПАСЕ, как организация, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, будет отстаивать и требовать возвращения пленных украинских моряков.
Кроме того, Владимир Зеленский напомнил, что 25 июня истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву о возвращении Россией украинских пленных моряков.
Скриншот: Facebook/ Володимир Зеленський
Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи.
"Страна" писала о том, что Украина может покинуть ПАСЕ после возвращения в ассамблею делегации России.
Между тем, 25 июня полномочия российской делегации в ПАСЕ были оспорены. По правилам Ассамблеи теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.