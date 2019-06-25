Телеведущий Сергей Притула, идущий в Раду по спискам "Голоса", сломал ногу, но не унывая сделал фото со своими детьми, которые раскрашивали его гипс.

Он не уточнил, как именно сломал конечность, и сколько будет носить гипс. Фотография этого опубликована на фб-странице артиста.

"Что бы ни случилось в жизни, главное - чтобы дети были счастливы и улыбающиеся !!! Проверено на себе. Простите у всех, с кем" взлетают "встречи. Будьте внимательны и осторожны :))))!" - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Как сообщала "Страна", Притула оказался свояком экс-регионала и депутата Виталия Хомутынника ("Видродження"). Хомутынник в украинской политике персона яркая. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также ходят слухи, что он может порешать чуть ли не любой вопрос в налоговой или таможне.

Отметим, что певец Дима Билан поскользнулся у загородного дома и сломал ногу в двух местах.