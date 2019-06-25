В Испании на борту яхты, где находился украинский спортсмен Владимир Кличко с друзьями и семьей, вспыхнул пожар. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки. Кличко отдыхал вместе с друзьями и родными. "Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее", - сообщил сам Кличко.

По словам Кличко, ему пришлось отменить свое участие в традиционном "Летнем барбекю" из-за этого случая. "Будьте осторожны с тем, чего вы хотите - так как в этот раз судьба восприняла мое желание "немного адреналина в выходные дни" слишком буквально", - написал Владимир Кличко.

По данным немецкого агентства DPA, пожар вспыхнул на судне, когда оно направлялось с острова Ибица на Майорку и находилось примерно в 11 км от берега. Пожарная служба Майорки взяла ситуацию под контроль. Возгорание возникло в машинном отделении. Что стало причиной инцидента, не сообщается.

25 марта Владимир Кличко встретил 43-й день рождения в Техасе, где он учится на пилота вертолета.

Напомним, Владимир Кличко рассказал, на каких условиях он может снова выйти на ринг.

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