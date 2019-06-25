Во вторник, 25 июня, представители партии "Слуга народа" обратятся с заявлением в МВД по факту регистрации в одномандатных округах кандидатов-"клонов", которые незаконно используют наименования партии "Слуги народа" в своей избирательной кампании.

Представители "Слуги народа" намерены подать заявление о совершении соответствующего уголовного правонарушения по адресу г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Уточним, что по этому адресу находится Управление МВД Украины по связям с общественностью.

Представители "Слуги народа" намерены раскрыть подробности относительно данного дела журналистам после подачи заявления. Пресс-конференция для представителей СМИ запланирована сегодня, 25 июня, на 14:00.

Как сообщала "Страна", на мажоритарных округах массово появляются клоны "Слуги народа". Так, с фразой "Слуга народа", но с разной юридической формой значатся - частное предприятие "Слуга народа", благотворительный фонд "Слуга народу", общественная организация "Слуга для народа", ПП "Зе! Слуга народа".

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отказала в регистрации на выборы блогеру Шарию.