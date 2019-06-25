Закон об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, вступит в силу 25 августа. Об этом сообщают "Украинские новости".

Закон был опубликован сегодня, 25 июня, в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу через 2 месяца после опубликования. Согласно закону, иностранцы, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины и получили вид на жительство, считаются такими, которые находятся на территории Украины на законных основаниях на время участия в ее защите.

Такие лица смогут получить вид на временное проживание, а отсутствие у них места проживания в Украине не будет причиной в отказе предоставления вида на временное проживание. Доказательством участия в конфликте для иностранцев будет справка от Министерства обороны и органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные формирования, а также справка от командира подразделения или решение суда.

Так, иностранцы-добровольцы смогут по их ходатайству получить гражданство Украины. От добровольцев из страны-агрессора запрещается требовать предоставление документов, для получения которых необходимо обращаться в органы такой страны или находиться на ее территории. Иностранцы-добровольцы также не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна признана Украиной государством-агрессором.

Как сообщала "Страна", врио главы СБУ заявил, что его жена оформляет украинское гражданство.

Напомним, что экс-посол Грузии просит Зеленского предоставить ему украинское гражданство.

Ранее Зеленский заявил, что готов дать гражданство всем людям, родившимся в Украине.