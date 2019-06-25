После того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, которая позволит которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи, Москва уже подала заявку на подтверждение своих полномочий. Об этом пишет ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявка на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ была подана сразу же после принятия решения по резолюции.

Володин добавил, что "российская делегация приглашена к работе", а принятое ПАСЕ решение позволяет российским парламентариям "прийти в зал, начать работу".

В свою очередь, Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей украинской и грузинской делегаций, пишет "Украинская Правда". Всего обжалование поддержали около 50 депутатов при необходимых 30 голосах.

По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

"Страна" писала о том, что Украина может покинуть ПАСЕ после возвращения в ассамблею делегации России.