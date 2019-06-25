В распоряжении "Страны" появились снимки встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с журналистами телеканала "Прямой", которая состоялась 24 июня.

На фотографиях Петр Порошенко сэлфится с участниками встречи, а также воодушевленно выступает перед ними. Среди прочих на закрытой встрече присутствовала народный депутат и глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Фото: Cтрана

Отметим, что Петр Порошенко во время встречи с журналистами 24 июня впервые открыто обозначил свою связь с телеканалом "Прямой", несмотря на то, что он давно прочно ассоциировался с этим медиа. Формальным собственником канала является экс-регионал Макеенко, который также присутствовал на мероприятии.

Основной целью встречи Порошенко с коллективом "Прямого" было успокоить журналистов и опровергнуть слухи о продаже ресурса Виктору Медведчуку (такие слухи активно ходили до того).

Напомним, недавно генпродюсер Алексей Семенов покинул "Прямой". Вместе с ним канал оставила и часть коллектива.

Также мы писали, что Нацсовет назвал главными нарушителями избирательного законодательства во время президентских выборов "Прямой" и "5 канал", принадлежащие Порошенко.