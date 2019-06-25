В Харькове Апелляционный суд рассмотрел жалобы относительно меры пресечения к Сергею Козлюку, подозреваемого в нападении на харьковского оператора Вадима Макарюка, и оставил решение суда первой инстанции в силе. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Таким образом, Апелляционный суд отклонил жалобы прокуратуры, подозреваемого и его защиты. Поэтому Сергей Козлюк остается под домашним арестом до 10 августа и должен носить электронное средство контроля. Прокуратура просила взять Козлюка под стражу на 60 суток без залога. Зато защита просила отказать прокуратуре в полном объеме. Пресс-секретарь ТЦ "Барабашово", на территории которого произошло нападение на оператора Вадима Макарюка, Сергей Зайцев отметил, что такое решение суда лишь подтверждает, что сегодня журналисты остаются крайне незащищенными перед агрессией и жестоким отношением при исполнении своих профессиональных обязанностей.

"Есть видеоматериалы, из которых видно, как этот человек стреляет в журналиста и здесь уже не имеет значения, из какого пистолета произошел выстрел, важен сам факт. Зато на сегодня нападающий отделался наименьшим из возможных наказаний - он находится у себя дома. Для меня это неприятный знак - журналисты сегодня совершенно незащищенные и они не чувствуют себя защищенными от нападения со стороны людей, за спинами которых стоит какая-то политическая сила или хотя бы ловкие адвокаты", - говорит Сергей Зайцев.

В настоящий момент телеоператор Вадим Макарюк, пострадавший во время столкновения на территории ТЦ "Барабашово", чувствует себя лучше. Хотя до сих пор находится на лечении в неврологическом отделении больницы.

"Понемногу восстанавливается подвижность руки: в плече еще работает плохо, зато в локте - значительно лучше, также движутся пальцы. Постепенно восстанавливаются речь и память. В общем врачи отмечают, что после пережитых травм Вадим сможет восстановиться на 95 процентов", - говорит Сергей Зайцев.

Вадим Макарюк в неврологической больнице. Фото: facebook.com

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек, в т.ч. Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

Через несколько дней после происшествия следствие объявило 26-летнему харьковчанину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.