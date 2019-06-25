Сегодня, 25 июня, при приземлении возвратной ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy произошло ЧП. Ее центральный ускоритель взорвался в Атлантическом океане. Видео инцидента появилось в Twitter SpaceX.

Ускоритель промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался буквально в нескольких десятках метров от площадки.

При этом океаническая платформа была в 1245 километрах от места космического старта, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.

Между тем, инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно. Возвращение ступеней - задача второстепенной важности, причем боковые ускорители успешно посадили на наземные площадки в 15 км от места старта.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8 — Nick Stewart (@NStewCBS2) 25 июня 2019 г.

Напомним, SpaceX рассказала об одноступенчатой ракете Starship, которая будет перевозить пассажиров.

Также мы писали, что в апреле SpaceX потеряла центральную ступень после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.