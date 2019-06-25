Сегодня, 25 июня, при приземлении возвратной ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy произошло ЧП. Ее центральный ускоритель взорвался в Атлантическом океане. Видео инцидента появилось в Twitter SpaceX.

Ускоритель промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался буквально в нескольких десятках метров от площадки.

При этом океаническая платформа была в 1245 километрах от места космического старта, что является рекордным расстоянием для морской посадки SpaceX.

Между тем, инцидент никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно. Возвращение ступеней - задача второстепенной важности, причем боковые ускорители успешно посадили на наземные площадки в 15 км от места старта. 

Напомним, SpaceX рассказала об одноступенчатой ракете Starship, которая будет перевозить пассажиров.

Также мы писали, что в апреле SpaceX потеряла центральную ступень после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

 

 

 

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