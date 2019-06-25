В ночь на 25 июня в Москве на Красной площади задержали видеоблогера Руслана Соколовского, которого в 2017 году судили за то, что он ловил покемонов в храме. Об этом передает ОВД-Инфо.

Соколовсокий в момент задержания стоял в одиночном пикете с плакатом "Путин лох", протестуя против российского закона о неуважении к власти. Около 03:00 ночи блогера отпустили из полиции. Сейчас неизвестно, составили ли на него протокол об административном нарушении.

Фото: телеграм-канал Sokolovskiy!

Напомним, в 2017 году райсуд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского, который играл в Pokemon Go в храме, виновным в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Также мы писали, что в Москве задержали в День России более 400 человек, некоторых жестко.