В Полтаве в понедельник, 24 июня, без водоснабжения остались жители пяти крупнейших микрорайонов города из-за долгов "Полтававодоканала" за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Остановка водоснабжения вызвана отключением от электроэнергии станции 4-й водозабор.

"24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов "Полтававодоканала", что является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6). Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию", - сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии отметили, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки. "Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций", - говорится в сообщении. Также в "Полтававодоканале" предупредили, что это может повлечь экологическую катастрофу, "последствия которой трудно предсказать".

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