"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что конкуренты через суд хотят не допустить Бойко к выборам
24 июня в Шестой апелляционный административный суд Киева поступило заявление с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты.
Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".
В политсиле утверждают, что сделали это "вступившие в сговор представители старой и новой власти", а никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Бойко кандидатом в депутаты не существует.
"Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна. Это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины. Наши конкуренты не могут смириться с доверием граждан лично к Юрию Бойко, как сопредседателю "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины", - сказано в заявлении.
Отметим, что ранее политсила заявляла, что политические конкуренты через суды и Центральную избирательную комиссию начали атаку на Юрия Бойко и партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью не допустить ее к выборам.
Также мы писали, что согласно результатам опросов, 12,4% избирателей готовы голосовать за "Оппозиционную платформу" на выборах в Раду.