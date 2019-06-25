24 июня в Шестой апелляционный административный суд Киева поступило заявление с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В политсиле утверждают, что сделали это "вступившие в сговор представители старой и новой власти", а никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Бойко кандидатом в депутаты не существует.

"Причина юридической истерики противников и конкурентов ясна. Это растущая поддержка нашей партии гражданами Украины. Наши конкуренты не могут смириться с доверием граждан лично к Юрию Бойко, как сопредседателю "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины", - сказано в заявлении.

Отметим, что ранее политсила заявляла, что политические конкуренты через суды и Центральную избирательную комиссию начали атаку на Юрия Бойко и партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью не допустить ее к выборам.

Также мы писали, что согласно результатам опросов, 12,4% избирателей готовы голосовать за "Оппозиционную платформу" на выборах в Раду.