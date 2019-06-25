В Харькове 21 июня торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины на мемориальном комплексе Славы. В этом году из рядов Академии выпустилось 259 лейтенантов, 66 из них получили диплом с отличием. Среди молодых офицеров - 22 девушки. Наряду с лейтенантами закончили обучение 108 офицеров-магистров, получивших оперативно-тактический уровень подготовки.

Празднования молодые лейтенанты продолжили, отметив свой выпускной под песни российского певца Олега Газманова. В частности, жена одного из лейтенантов НГУ Татьяна Лавриненко записала в Instagram сторис, где она на выпускном танцует со своим мужем медленный танец под композицию Олега Газманова "Офицеры, россияне!", которая воспевает российских военных.

По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии. В сообщении указывается, что танцевали не все выпускники, а только одна из групп молодых лейтенантов.

Как сообщала "Страна", в Харькове задержали военкомов, пытавшихся забрать парней в армию прямо на улице.

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Напомним, Тереза Мэй станцевала на съезде своей партии под ABBA.