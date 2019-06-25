Утром во вторник, 25 июня, в Киеве на Борщаговке из-за ремонта путепровода образовалась огромная пробка. Об этом пишет 112 Украина.

Сообщается, что машины стоят вдоль проспекта Леся Курбаса. Сам проспект и прилегающие к нему дороги - в тянучке, протяженностью около 5 километров. В этом месте 3 полосы дороги сходятся в одну и движение организовано по одной полосе в каждом направлении - из-за капитального ремонта моста.

По данным сервиса Google Maps, проспект Леся Курбаса практически парализован. "Стоят" также соседние улицы Семьи Сосниных и Пшеничная.

Скриншот: Google

Напомним, вчера на подъезде к Киеву замерло движение из-за смертельного ДТП, максимальные пробки и в самой столице.

Также мы писали, что Киев вошел в ТОП-5 европейских городов с самыми загруженными дорогами.