Антонина Саврасова, экс-директор актера и певца Никиты Джигурды, заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является фейком. Об этом сообщает сайт Kp.

По словам Саврасовой, Алибасов является "гением пиара". Она заметила, что инцидент с продюсером совпал с 30-летием группы "На-На" и их юбилейным гастрольным туром. Как отмечается, ролик с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за $10 тыс. За первое интервью после болезни продюсер получил 300 тыс. руб. ($4,8 тысяч), а за участие в телепередаче - 500 тыс. руб ($8 тыс.). По предварительным расчетам, Алибасов заработал на произошедшем более 2 млн ($32 тыс).

Как сообщала "Страна", 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". По крайней мере так сообщало его окружение. Пока продюсер лежал в реанимации, роль информбюро для СМИ стал выполнять его единственный сын Бари Алибасов-младший. От него журналисты ежедневно получали сводки о состоянии шоумена.

Даже кот Алибасова за два дня заработал на рекламе $150 тысяч, но не стал участвовать в ролике со слоганом "Хватит быть лысым!".