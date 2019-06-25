В Казахстане после взрывов арсенала и эвакуации города Арысь по состоянию на 07:00 (05:00 по киевскому времени) вторника за медицинской помощью обратились 165 человек, из них 89 госпитализированы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный координационный центр экстренной медицины минздрава республики.

Жители Арыся покидают город, фото: ТАСС

"По данным управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шимкента за медицинской помощью обратились и были госпитализированы 89 пациентов (52 человека из г. Шимкента, 37 человек из Туркестанской области). В общей сложности, с учетом информации полученной от УЗ Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шимкент, всего обратились за медицинской помощью - 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение", - говорится в сообщении центра.

"Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц", - добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник утром в складском помещении воинской части в городе Арысь произошли взрывы, после которых начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тысяч человек. В результате взрывов боеприпасов два человека погиб.

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