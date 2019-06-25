Украинское правительство должно сделать все, чтобы вернуть отнятые у верующих храмы УПЦ. Об этом заявил представитель кипрской православной церкви Митрополит Тамасоский и Оринийский Исайя на брифинге, который транслировали в эфире "112 Украина".

Исайя и еще 10 представителей поместных православных церквей прибыли в Украину накануне, чтобы поздравить Онуфрия с его 75-летием и 5-летием со дня вступления на пост предстоятеля. Митрополит Тамосоский и Оринийский призвал правительство вернуть храмы и обеспечить права всех верующих, независимо от конфессий.

"Наше присутствие здесь является свидетельством единства православных церквей во имя Иисуса Христа. Я хотел бы добавить здесь одну просьбу для тех, кто руководит украинским народом. Мы хотели бы просить правительство Украины, чтобы правительство сделало все от него зависящее, чтобы были возвращены те храмы, которые были забраны от верующих УПЦ, которыми занимается Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Религиозные права всех верующих, независимо от конфессии, должны быть обеспечены полностью", - сказал представитель кипрской православной церкви Митрополит Тамасоский и Оринийский Исайя.

Исайя также попросил всех верующих, которые были изгнаны из храмов и молятся в других помещениях, вернуться назад и восстановить свои права.

Как сообщала "Страна", суд Киева открыл дело о незаконности регистрации ПЦУ по иску Украинской православной церкви.

Также Филарет заявил, что в Украине могут существовать три православные Церкви.

Ранее глава УПЦ митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.