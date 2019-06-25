В Ивано-Франковской области от партии "Слуга народа" в Верховную Раду баллотируются сразу три человека из окружения экс-кандидата в президенты Александра Шевченко. Об этом сообщает Цензор.

Сам Шевченко идет в парламент по 83 округу, по которому от "Зе!Команды" идет некий Андрей Сторожук. На сайте партии он представлен как руководитель коммунального предприятия. Но если взглянуть внимательнее, то он был помощником Шевченко в Раде двух созывов. По соседнему 84 округу от "Слуги народа" выставили нотариуса Игоря Фриса, который также помощник-консультант народного депутата Александра Шевченко.

По округу в Коломые от "Слуги народа" идет спонсор президентской кампании Александра Шевченко - Андрей Шевченко.

"А чтобы семья Балог не думала, что они самые крутые феодалы Украины, то в этот же округ от "Слуги народа" подался Андрей Леонидович Шевченко, который на 1,6 млн профинансировал президентскую кампанию Александра Леонидовича Шевченко", - говорится в материале.

Как сообщала "Страна", мажоритарку в Днепропетровской области Зеленский отдал Коломойскому.

Напомним также, что бизнес-партнер семьи Зайцевой хочет пройти в парламент от партии "Слуга народа".

В Верховную Раду от "Слуги народа" также идет активист, предлагавший отдать застройщикам территорию русской школы в Киеве.