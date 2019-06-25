Сегодня, 25 июня, во время возвращения экипажа МКС на Землю произошла нештатная ситуация с двигательной установкой пилотируемого корабля "Союз МС-11", однако на спуск с орбиты она не повлияла. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NASA.

После выполнения маневра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами - Прим.Ред.) двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор. Этот отказ не повлиял на спуск "Союза МС-11" с орбиты.



После семи месяцев полета с МКС на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Напомним, SpaceX успешно запустила к МКС космический корабль Cargo Dragon.

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