Бывший президент Петр Порошенко, после протестов в Грузии, предложил переименовать в украинском языке Грузию в Сакартвело. Соответствующий призыв политик опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня. По словам Порошенко, он "полностью поддерживает борьбу грузинского народа с российской агрессией".

"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.

Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а Кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина. Кроме того, экс-президент сказал, что украинским властям стоит задуматься о переименовании Грузии в Сакартвело, так как Тбилиси изменил ранее написание с Kiev на Kyiv.

Как сообщала "Страна", российские туристические операторы готовы отменить все туры в охваченную протестами Грузию.

Также в Грузии посчитали, сколько могут потерять от уменьшения числа российских туристов.

Напомним, в Грузии пообещали выполнить главное требование протестующих: парламентские выборы 2020 года проведут по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером для партий.