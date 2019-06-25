После того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, которая позволит которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи, член украинской делегации Ирина Геращенко заявила, что те 118 евродепутатов, которые приняли такое решение, ответственны за убийства украинцев на Донбассе.

Об этом речь идет в видеообращении, опубликованном в Facebook Геращенко.

"Теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательства над политзаключенными", - сказала Ирина Геращенко.

Также она отметила, что решение было принято 25 июня, и это очень символично, ведь именно в этот день истекает месяц, который Международный трибунал дал РФ, чтобы вернуть моряков, захваченных в Керченском проливе осенью прошлого года.

"Это тот день, когда стыдно находиться в Стратсбурге и в этой делегации. Сегодня те, кто проголосовали за эту резолюцию, перечеркнули этот институт в 70-летие создания Совета Европы", – сказала Ирина Геращенко.

Отметим, что Ирина Геращенко идет в первой десятке списка партии Петра Порошенко на выборы в Раду.

Видео: Facebook/ Iryna Gerashchenko

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

"Страна" писала о том, что Украина может покинуть ПАСЕ после возвращения в ассамблею делегации России.