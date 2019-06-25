Во вторник, 25 июня, во французской Ницце в аэропорту произошло чрезвычайное происшествие: самолет авиакомпании Kuwait Airways после приземления врезался в здание аэропорта. Об этом пишет The Daily Star.

Самолет Boeing 777 приземлился, после чего он левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал. После инцидента в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe(@Biileeeel) 24 июня 2019 г.

Напомним, под Полтавой потерпел катастрофу самолет Ан-2.

Также мы писали, что в США разбился самолет с пассажирами, никто не выжил.