Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют на вторник, 25 июня. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте регулятора.

Так, стоимость доллара 25 июня составила 26,19 грн. Евро по сравнению со вчерашним днем прибавил в цене, его стоимость составила 29,84 грн, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ для основных валют на 25 июня:

1 доллар - 26,19120100 (-0,07521500);

1 евро - 29,84225400 (+0,11917800);

1 рубль - 0,41633000 (+0,00026000).

Напомним, банкиры рассказали, что будет с обвалившимся долларом на этой неделе.

Также мы писали, что курс гривни вырос, пока банкиры ждут, что будет с долларом после погашения Украиной долговых бумаг.