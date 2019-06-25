Во вторник, 25 июня, в большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, дожди с грозами возможны в южных регионах. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидромецтентра.

В западных областях будет тепло, но температура не поднимется выше +28 градусов днем, ночью в этих регионах ожидается +12...+16 градусов. В центральных и северных областях будет чуть жарче: +27...+29 днем и +17...+19 ночью.

Самая высокая температура будет, как и все последние дни, на востоке. Днем тут до +33 градусов, ночью температура не опустится ниже +18 градусов. При этом на юге и в Запорожской области - так же жарко, однако днем возможные грозовые дожди.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик сообщила, когда изматывающая жара покинет Украину и уйдет в Европу.

Также мы писали, что в Европу движется жгучая жара, принесенная ветрами из Сахары.