Вчера, 24 июня, на своем очередном заседании Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации на досрочных выборах в Верховную Раду не только блогеру Анатолию Шарию, но и двойнику экс-спикера парламента Владимиру Литвину, который сам идет по 65 округу.

А нардепу - беглецу Александру Онищенко, который пытался зарегистрироваться от Соцпартии Украины, ЦИК отказала в регистрации уже второй раз.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Причем повторное решение об отказе по Александру Онищенко было принято единогласно.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что названы место и время, когда будет рассмотрен иск Саакашвили к ЦИК из-за отказа регистрировать его кандидатов в Раду.

Также мы рассказывали, что почему отлучили от выборов Саакашвили, Клюева и Парасюка.