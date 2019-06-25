Украина может принять довольно радикальные шаги в ответ на решение ПАСЕ вернуть в организацию официальную делегацию России.

Исполняющая обязанности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после такого решения украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник, 25 июня.

"Мы встанем и будем протестовать. И если они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины", - отметила Ионова.

Она также напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под западными санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

"Члены ПАСЕ совершают самоубийство… Это начало разрушения самой организации", - сказала депутат.

Ионова отметила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко - "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".

Ранее "Страна" сообщала, что в ПАСЕ отклонили предложения о дебатах по поводу катастрофы MH17.