На предстоящем саммите стран Большой двадцатки (G20), который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня, Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации США, как передает Укринформ.

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен, прежде всего, на вопросах региональной безопасности, в том числе (ситуации - Прим.Ред.) в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - отметил представитель Белого дома.

Кроме того, как проинформировал чиновник, американская сторона планирует вынести на обсуждение вопрос контроля над вооружениями, а также "улучшения" двусторонних отношений.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Японии опровергли информацию о приглашении Зеленского на саммит G20.