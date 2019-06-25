В Администрации президента Зеленского наконец-то официально прокомментировали конфузную ситуацию, когда Владимир Зеленский во время своего выступления в Брюсселе использовал более ранние тезисы и высказывания Петра Порошенко, после чего главу государства обвинили в плагиате.

Об этом идет речь в официальном ответе АП на запрос Украинских Новостей.

"Изучив в рабочем порядке обстоятельства подготовки тезисов для выступления президента Украины, было принято решение об от отказе от проведения служебного расследования ввиду того, что причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц или украинской внешней политики в целом", - сказано в документе.

Фото: ukranews.com

Также в АП подчеркнули, "что текст речи отвечал принципам внешней политики Украины и подчеркивал приверженность курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции, которую полностью разделяет президент Украины Владимир Зеленский".

Напомним, что еще 5 июня бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате высказываний бывшего президента во время выступления в Брюсселе.

В тот же день заместитель главы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал расследование относительно плагита в выступлении Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе .

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИДа с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - комментировали ранее ситуацию в АП. Также Администрация президента расценивала факт плагиата как диверсию со стороны отдельных сотрудников МИД Украины и провокацию со стороны команды Петра Порошенко.

Напомним, что "Страна" в материале "Так плагиат или нет?" выяснила, что на самом деле сказал Зеленский в Брюсселе.