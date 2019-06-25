Вчера, 24 июня, в Иерусалиме прошла закрытая встреча между помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также кризис в Венесуэле.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий.

О встрече сам Джон Болтон сообщил в своем Twitter.

"Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы", - написал Болтон.





Фото: Twitter

Помощник президента США отметил, что с нетерпением ждет запланированную на cегодня, 25 июня, трехстороннюю встречу с Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Ранее "Страна" сообщала, что Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю за ядерным оружием.

Также мы рассказывали, что Болтон заявил, что США объявят Россию и Китай угрозами в Африке.