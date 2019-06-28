"Догнал его и перерезал горло". Появились фото с места жестокого убийства на улице в Обухове
В минувшее воскресенье жители города Обухов Киевской области были шокированы циничным убийством, что произошло прямо посреди улицы: во время драки один мужчина перерезал другому горло.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Обухов. Двое мужчин что-то не поделили между собой - началась драка. В драке один нанес другому ножевое ранение в шею, тот начал убегать, но мужчина с ножом догнал его и перерезал горло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совершив убийство, преступник сразу же сбежал. Как видно на фото погибший буквально истек кровью.
Фото: t.me/KyivOperativ
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