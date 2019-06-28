В минувшее воскресенье жители города Обухов Киевской области были шокированы циничным убийством, что произошло прямо посреди улицы: во время драки один мужчина перерезал другому горло.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Обухов. Двое мужчин что-то не поделили между собой - началась драка. В драке один нанес другому ножевое ранение в шею, тот начал убегать, но мужчина с ножом догнал его и перерезал горло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совершив убийство, преступник сразу же сбежал. Как видно на фото погибший буквально истек кровью.

Фото: t.me/KyivOperativ

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