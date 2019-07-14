В Деснянском районе Киева спасатели ГСЧС в конце июня спасли мужчину, который застрял в бетонном вентиляционном отверстии. Как сообщает Киев Оперативный, он пытался достать смартфон из дыры, но в итоге застрял и не смог выбраться самостоятельно.

Как оказалось, потерпевший вызвался помочь мужчине, у которого в яму провалился мобильный телефон. За то, чтобы достать гаджет ему предложили 500 гривен.

"Премию Дарвина этому человеку! На Цветаевой, 18 у одного из чуваков мобильный телефон упал в эту дыру, а этот человек вызвался помочь за 500 гривен и застрял", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что мужчина достиг своей цели и все же достал телефон.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

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