В Киеве мужчина, вооруженный ножом, преследовал женщину с ребенком. Инцидент произошел 23 июня вечером в Деснянском районе столицы на Лесном массиве, передает Киев Оперативный.

Отмечается, что у неадекватного мужчины якобы была кровь на голове. Киевлянке же удалось убежать и позвать на помощь. Приехавшие полицейские задержали парня.

Сообщается, что женщина возвращалась домой со своим 5-летним ребенком. Около девяти вечера она заметила, что за ними идет неизвестный человек с кровью на голове. Испугавшись, она ускорила шаги, но и тот не отставал. В итоге женщина взяла ребенка на руки и побежала. За ней погнался и незнакомец с большим кухонным ножом в руках.

"Женщина подбежала к кафе, где было скопление людей и уже люди вызвали патруль. Мужчину задержали. Нож нашли и изъяли", - говорится в сообщении.

Злоумышленник представился психиатром, который работает в психиатрической больнице. Его повезли в местный участок полиции, однако женщина почему-то отказалась писать заявление.

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

Ранее сообщалось, что убийца, который нанес товарищу больше тридцати ударов ножом, получил пожизненный срок.

Также мы писали, что спецназ в Киеве задержал покупателя антикварных часов, который ударил ножом в шею продавца.



