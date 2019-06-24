Российская телеведущая и политик Ксения Собчак приедет в Киев на фестиваль "Фитнес для мозга", чтобы поучаствовать в батле с женой бывшего вице-премьер-министра Украины и президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией Тигипко. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Это случится! Я приезжаю в Киев на Фестиваль "Фитнес для Мозга", и это главное событие на котором мы с вами сможем увидеться. Сейчас самое время купить билет. До встречи!", - написала она.

Фестиваль состоится 29-30 июня. Модератором батла станет Евгений Черняк.

Скриншот: instagram.com/p/BzGTuijIYIe

Ранее сообщалось, что жена Тигипко постояла на голове на Ибице и вышла на демонстрацию в Сан-Франциско.

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