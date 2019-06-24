Адская жара накрыла центральную Европу. Как сообщает ТСН, всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет накаляться до +40 градусов по Цельсию.

Такую аномальную для этого региона жару принесли ветры из пустыни Сахара. Так, во Франции из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень угрозы.

Пик жары ожидается в четверг.

Кроме того, в Париже благотворительные организации патрулируют улицы, чтобы обеспечить водой бездомных людей, а местные органы власти организовали места с кондиционерами, где они могут получить убежище.

Заводы воды увеличили объемы производства.

Напомним, на День Конституции и в ближайшие выходные в Украине будет дождливо.

Еще мы рассказывали, что погода в Украине в последнюю неделю июня будет изматывающей.