В Европу движется жгучая жара, принесенная ветрами из Сахары. Видео
Адская жара накрыла центральную Европу. Как сообщает ТСН, всю следующую неделю, по прогнозам синоптиков, воздух будет накаляться до +40 градусов по Цельсию.
Такую аномальную для этого региона жару принесли ветры из пустыни Сахара. Так, во Франции из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень угрозы.
Пик жары ожидается в четверг.
Кроме того, в Париже благотворительные организации патрулируют улицы, чтобы обеспечить водой бездомных людей, а местные органы власти организовали места с кондиционерами, где они могут получить убежище.
Заводы воды увеличили объемы производства.
Напомним, на День Конституции и в ближайшие выходные в Украине будет дождливо.
Еще мы рассказывали, что погода в Украине в последнюю неделю июня будет изматывающей.
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