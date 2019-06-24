Ночью в Николаеве мужчина пытался изнасиловать девушку на пляже. Как говорится в сюжете ТСН, люди услышали крики, доносившиеся из пустого пляжа, и отправились спасать девушку на голос.

Горожане увидели сцену издевательства над женщиной. Бросились ей на помощь, оттащили злоумышленника. Пока спасатели звонили в полицию, тот бросился наутек. Но бегал он недолго, так как почти сразу был задержан правоохранителями, оперативно прибывшими на вызов.

Оказалось, злоумышленнику 32 года. Ранее он уже был судим, только за кражи.

"Мы с другом прогуливались, как услышали, что женщина кричит о помощи. Мы побежали на помощь и увидели, как она лежит животом вниз на песке, а сверху на ней мужчина", - рассказывает один из спасителей.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Умани мужчина средь бела дня изнасиловал школьницу.

Еще мы писали, как в Мариуполе дети выследили педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.