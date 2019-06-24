В Ровно мать со смертельной дозой алкоголя в крови оставила на улице 9-месячного ребенка. Видео
В Ровно с улицы полиция забрала 9-месячную девочку, оставленную пьяной матерью без присмотра.
Ее мать была такой пьяной, что едва могла говорить. Полицию вызвали обеспокоенных прохожие. Сначала мать ругалась на патрульных, а потом вообще оставила ребенка и ушла.
"Она падает, затем снова встает, в руках держит обувь", - рассказывает патрульная.
Женщину догнали. Оказалось, ей 29 лет. Она родом с Луганской области, а ее муж в это время находился на работе в Луцке.
Женщину забрали на экспертизу. Выяснилось, что количество алкоголя в ее крови превышало дозу в 11 раз.
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