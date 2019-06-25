Мать убитого журналиста и публициста Олеся Бузины Валентина Бузина получила ответ от Администрации президента на свою просьбу о личном приеме у главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Валентины Павловны Ренат Кузьмин в понедельник вечером.

"Валентина Бузина наконец-то получила от президента Зеленского ответ на свою просьбу о личном приеме. Точнее, ответ получила от чиновника президентской администрации, который поведал, что ее просьба о личном приеме, адресованная президенту, направлена для рассмотрения… генпрокурору Луценко и на двух листах разъяснил маме убитого журналиста порядок осуществления личного приема государственными органами и должностными лицами. Как в известной сценке 95-го квартала: "… Ось вам…" — вродє і отказав, а яка шана народу…". А вот незабвенный Петр Алексеевич с руководителями ГПУ, СБУ и МВД, так те в свое время ей просто отказали в личном приеме без каких-либо разъяснений. Без "шани народу"…", - написал Кузьмин.

Как он отметил, несмотря на то, что чиновники АП решили отправить 80-летнюю мать Бузины по "бюрократическому маршруту", они все же намерены добиться аудиенции у президента.

"Что ж, раз новые чиновники президентской администрации решили отправить 80-летнюю маму убитого журналиста по старому бюрократическому маршруту, указанному на двух листах официального ответа, мы обязательно его пройдем вместе с потерпевшей, отстоим все предложенные нам очереди, и попадем, наконец, на прием к президенту. Если, конечно, он не найдет какую-нибудь очень важную причину отказать потерпевшей в приеме. Или очередной чиновник не пришлет нам многостраничную отписку с описанием нового порядка осуществления личного приема и не отправит нас по-новому им же придуманному кругу", - написал адвокат.

Фото: Facebook/Ренат Кузьмин

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Как сообщалось, 31 мая, Валентина Бузина - мама убитого журналиста и публициста Олеся Бузины обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Тогда адвокат потерпевшей выразил надежду, что новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и примет ее, после чего дело примет справедливый оборот.

Напомним, Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе многоэтажки, где он проживал. Обвиняемым в его убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что был удовлетворён самоотвод судьи по делу Бузины.

Также мы писали, что мама Олеся Бузины заявила, что против самоотвода судьи.