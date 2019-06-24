В Сумах из-за ссоры с девушкой мужчина хотел выброситься из окна. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сумчанин залез на край балкона и продолжил выяснять отношения со своей девушкой. Свидетелями экстремальных любовных разборок стали полсотни жителей многоэтажки. К дому съехались едва ли не все экстренные службы города и два часа уговаривали мужчину не делать глупостей.

"Все было в крови, я думала, там или убили кого-то, или подрезали", - рассказала очевидица.

Тем не менее, соседи подложили под окно одеяла, матрасы и подушки. А сами растянули покрывало, ожидая словить потенциального самоубийцу.

Неизвестно, сколько продолжалось бы данное представление, если бы не спасатели. Они подкрались к мужчина и затянули его в соседнее окно.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве из окна 24 этажа выбросился мужчина.

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