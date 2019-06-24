Опубликовано видео, как в Киеве возле метро "Героев Днепра" неизвестные в масках подожгли маршрутное такси.

Ролик в Facebook опубликовал "Киев Оперативный".

"Конкуренция на рынке пассажирских перевозок она такая суровая. Это ещё не 90-ые? А как там с реакцией правоохранителей?", - говорится под видео.

На опубликованном ролике видно, как группа мужчин в масках предположительно с коктейлями Молотова в руках подбегает к маршруткам, которые находятся на отстое, и бросают емкости с зажигательной смесью прямо в окно одной из машин.

Видео: YouTube/Киев Оперативный

Как сообщалось, около 13:30 банда злоумышленников из 3-4 человек кинула в маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород, коктейли Молотова.

Предварительно, обошлось без пострадавших, но огнем повреждены как минимум три авто.

Сообщается, что водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. В столице ввели план "Перехват". Куда именно уехали злоумышленники - неизвестно.

Ранее сообщалось, что в центре Киева двое парней подожгли ночной бар "Мохито".

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