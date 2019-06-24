Экс-футболист донецкого "Шахтера", а нынче игрок лондонского Арсенала Генрих Гамлетович Мхитарян наконец-то женился.

Его женой стала Бетти - дочь армянского бизнесмена Михаэла Варданяна. Как свидетельствуют фото в соцсети спортсмена, пара обвенчались в Венеции. Торжественная церемония прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от города.

В своем Instagram 30-летний футболист разместил свадебное фото и написал: "Выходи за меня и останься со мной навсегда".

Напомним, ранее Мхитарян говорил, что очень хотел бы создать семью. "Самое главное, встретить соответствующую девушку, которая всю свою жизнь будет верна мне", - рассказывал Мхитарян, когда еще был в составе горняков.

"Для меня неважно, будет она блондинкой, брюнеткой, рыжей. Важно, чтобы она имела хорошее образование, потому что если у нас будут дети, надо же заниматься ими. Она будет сидеть дома, а я буду зарабатывать", - рассказывал Генрих в одном из интервью.

"Поздравляю, бро", - написал в комментариях футболист сборной Украины Александр Зинченко, который также ушел из донецкого "Шахтёра" и ныне выступает за "Манчестер Сити".

Ранее "Страна" информировала, что новый тренер Шахтера Луиш Каштру на первый сбор в Германию взял 28 игроков.

Также мы рассказывали, что игрок донецкого Шахтера перешел на сезон в венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров.