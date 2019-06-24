Полтавское следственное теруправление ГБР расследует обстоятельства ранения 15-летнего парня, который находился около учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области, передает Интерфакс-Украина.

Фото: t.me/operativeukr

Как сообщили в Полтавском теруправлении ГБР, по предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток 2004 года рождения.

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

Сообщается, что начато досудебное расследование по факту халатности должностных лиц Днепропетровского госуниверситета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3х лет.

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