Шестой апелляционный административный суд 25 июня рассмотрит иск партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политической силы на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Руслан Чернолуцкий

Заседание состоится во вторник, 25 июня, в 14:00.

Напомним, что 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии". В Центризбиркоме заявляют, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

После этого Саакашвили заявил, что их политсила будет обжаловать отказ ЦИК в регистрации кандидатов на внеочередных выборах в парламент. "Всё равно мы прорвемся, всё равно мы пойдем со своим списком на выборы, всё равно мы будем побеждать. …Всё получится у нас", - сказал он.