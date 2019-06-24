Человек, который справил малую нужду с моста в Берлине, привел к травмам целой группы людей на катере. Об этом сообщает пожарное управление Берлина, пишет ВВС.

Неизвестный мужчина в пятницу вечером помочился с моста Яновиц прямо на туристический катер.

Несколько человек на борту лодки подпрыгнули от изумления, ударившись головой о низ моста, который проходит очень близко к поверхности воды. Четырех человек увезли в больницу каретами скорой помощи с ранами головы. Пока неизвестно, мужчину оштрафовали или арестовали за его выходку.

Действия мужчины подвергали критике в социальных сетях. Один человек написал в Twitter: "Животные в зоопарке ведут себя лучше".

Напомним, что десятки тысяч немцев вышли на марши протеста против повышения квартплаты.

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