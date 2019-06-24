Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о своем временном увольнении с должности председателя правления Суспильного.

Об этом он сообщил на странице в Facebook в понедельник.

"Это не означает, что мы "сдаем позиции". Это означает, что мы придерживаемся закона. То есть: решение суда вступит в силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция – со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение НР является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.

Он отметил, что было два варианта развития событий. Первый: Наблюдательный Совет мог бы признать свою ошибку, отменив свое решение до официального вступления в силу решения суда. Второй: Аласания "мог бы примерить на себя клетчатый плед".

"Первый вариант - это не про НР. Второй - это не про меня", - отметил он.

Также Аласания добавил, что пока председателем правления Суспильного вещания является Николай Чернотицкий, который ранее отвечал за филиалы Суспильного.

Сам Аласания будет работать в компании на позиции эксперта правления, пока решение суда не вступит в силу.

Скриншот: Facebook/Зураб Аласания

Напомним, в конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле прошлого года в эфире "UA: Первый" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

Позже Аласания сообщил, что 25 февраля подаст иск в Шевченковский райсуд Киева против НОТУ и членов наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой за досрочное отстранение от должности.

19 июня Шевченковский райсуд столицы отменил решение наблюдательного совета НОТУ относительно увольнения Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя.