Белорусский завод "БелМаш" разрешил своим сотрудницам работать в купальниках. В качестве иллюстрации эксперимента "БелМаш" снял свою версию техно-клипа "Satisfaction", которую опубликовали на официальном YouTube-канале в среду, 18 июня.

В ролике помимо девушек в белье присутствует и реклама продукции, которую производит "Белмаш", в частности, дрелей и машин по резке дерева.

Как отмечают в компании, нововведение, связанное с аномальной жарой в Беларусь, увеличило производительность у всего коллектива на 20%. Если эксперимент удастся, на такую "униформу" переведут и мужскую половину коллектива.

"Сейчас здесь можно встретить девушек, тестирующих продукцию компании - деревообрабатывающие станки, в купальниках. Согласно новым правилам, тестировщицы оборудования могут быть одеты в купальники или красивое белье, что не мешает основному виду деятельности. Для защиты используются фартук, очки и перчатки", - отмечают в "БелМаше".

Правда, переодеваться в купальники сотрудницам "БелМаша" будут позволять лишь в тех случаях, когда температура воздуха будет превышать 27 градусов.





Видео: youtube.com

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