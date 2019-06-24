В Лодзинском воеводстве проживают и работают от девяноста до ста тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в Лодзи - около 80 000 человек. Это означает, что украинцы составляют одну шестую часть населения города, пишет Радио Польша.

Увеличение числа работников из-за восточной границы Польши сопровождается рекордным падением безработицы в Лодзи. Центральное статистическое управление зафиксировало уровень безработицы на конец апреля в 5,4 процента. Вполне вероятно, что этот показатель упадет ниже 5 процентов в летние месяцы.

После введения новых правил трудоустройства в Германии существует вероятность оттока части украинцев из Польши. Однако Павел Кулага из фирмы Foreign Personel Service говорит, что не стоит ожидать массового оттока украинцев из Польши. Новый немецкий закон облегчит работу прежде всего квалифицированным специалистам.

По данным Национального банка Польши, во всей Польше работает около одного миллиона двухсот тысяч украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше женщине, бросившей украинского заробитчанина умирать в лесу, грозит не более 5 лет.

Также мы писали о том, что в Польше в столярном цеху умер украинский заробитчанин, работодатели выбросили его тело в лесу.