Один из самых старых детских украинских журналов "Барвинок", который в России подозревали в экстремизме, заявил о прекращении своей работы.

Об этом сообщила редакция журнала в июньском выпуске, который стал последним, передает "Литакцент".

Фото: litakcent.com

"Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего "Барвинка", очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!" - говорится в сообщении.

Напомним, журнал был основан в 1928 году. С 1989 года главным редактором журнала был Василий Воронович. Издателем журнала был редакционный коллектив, который оформлен как собственник. Отмечается, что государственных дотаций издания, в связи с законодательством о независимости средств массовой информации, не получает.

"И все пройдет, люди одумаются и вернут своих детей к чтению серьезного, нужного", – убеждены в редакции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует доступа к внутренним документам редакции "Новое время" и в случае отказа грозит обыском.

Также мы писали, что подписка на бумажные газеты и журналы в Украине на 2019 год резко упала.