В сети появилось видео врезавшихся друг в друга истребителей Eurofighter в Германии. Запись разместил 24 июня в Twitter Matze Meisterstück.

На кадрах видно, как после крушения на землю один из самолетов взрывается. Затем в воздух поднимается большой столп черного дыма.

Видео: twitter.com

Столкновение произошло 24 июня, в понедельник, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. По некоторым данным, самолеты сначала столкнулись, а потом рухнули. На месте крушения в лесу начался пожар. Спасатели нашли одного пилота, он оказался жив. Спустя время второго пилота нашли мертвым.

Также читайте о том, что в Германии экстренно приземлился самолет Ryanair, пассажиров доставили в больницу.