Названы две столицы зимней Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Италии
Зимние XXV Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии (6-22 февраля) в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.
Итоги голосования озвучил президент комитета Томас Бах.
Главным конкурентом итальянской заявки был шведский Стокгольм.
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB— Olympics (@Olympics) 24 червня 2019 р.
Отметим, что Италия в четвертый раз принимает у себя Олимпиаду. В прошлый раз зимние игры принимал Турин в 2006 году. Кортина-д'Ампеццо уже принимал игры в 1956 году, тогда сборная Советского Союза впервые приехала на зимнюю Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что жители Калгари на референдуме отказались принимать Олимпиаду-2026.
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