Зимние XXV Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Италии (6-22 февраля) в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.

Итоги голосования озвучил президент комитета Томас Бах.

Главным конкурентом итальянской заявки был шведский Стокгольм.

