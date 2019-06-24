В понедельник, 24 июня, суд в Чернигове арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в убийстве 11-месячного сына. Об этом сообщает прокуратура области.

Отмечается, что сам подозреваемый просил отпустить его под домашний арест. Но следственный судья ввиду тяжести преступления, в котором его подозревают, а также обстоятельств его совершения, выбрал другу меру пресечения.

"Следственный судья Деснянского районного суда г. Чернигова избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - сказано в сообщении.

Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры следственный отдел Черниговского отдела полиции ГУНП в области осуществляет досудебное расследование по уголовному производству, начатому по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Местный житель подозревается в умышленном противоправном причинении смерти ребенку (2018 рождения). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 22 июня в полицию позвонила жительница Чернигова и сообщила, что ее годовалый ребенок посинел и умер. По ее словам, мальчик находился дома у биологического отца. Полиция арестовала мужчину. Еще одного ребенка из семьи, 2017 года рождения, на период выяснения обстоятельств изъяли из семьи и поместили в детскую больницу. Мать детей ранее привлекалась к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в запрещенных законом местах и невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Мужчина и женщина - безработные. В то же время, на учете в полиции и службе по делам детей не состояли, но по месту жительства характеризуются отрицательно.

Ранее сообщалось, что в полиции подсчитали, сколько детей были убиты в Украине за текущий год.

Также мы писали, что убийцу Даши Лукьяненко под Одессой арестовали на два месяца без права залога.